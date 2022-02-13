Екатеринбург, 13 февраля, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В Екатеринбурге сотрудница Единого расчётного центра пожелала ребёнку смерти. Соответствующее видео размещено в интернете.

Yarregion.ru Квитанция

Как пишет Е1.ru, инцидент произошёл на улице Просторной, 83. Женщина хотела пойти в подъезд и положить в почтовые ящики квитанции. Но мальчик ей не открыл, так как не знает её. В ответ гражданка стала оскорблять жильцов этого дома и пожелала ребёнку «сдохнуть».

В пресс-службе ЕРЦ заявили журналистам, что проводят внутреннюю проверку. Подобное поведение разносчицы квитанций там назвали недопустимым.