Новосибирск, , 12:22 — REGNUM Общая протяженность выделенных полос для движения общественного транспорта в Новосибирске сейчас составляет 39 км. За 2021 год она увеличилась почти на 25%, сообщает редакция «РБК Новосибирск» со ссылкой на мэрию города.

Выделенная полоса Krd.ru

Уточняется, что в прошлом году организованы выделенные полосы на четырёх улицах — Ватутина, Титова, Станиславского и Вокзальной магистрали.

По данным департамента транспорта, до 2030 года в Новосибирске будет обустроено более 74 км выделенных полос для общественного транспорта.