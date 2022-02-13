Кызыл, , 12:21 — REGNUM «Долину царей» в Туве включили в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО от России. Такой новостью поделился со своими подписчиками в соцсетях глава республики Владислав Ховалыг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Долина царей. Тува Личная страница главы Тувы Владислава Ховалыга в соцсети «ВКонтакте»

«Это означает, что он настолько исключителен в культурном плане, что его значимость выходит даже за пределы национальных границ, и объект ценен для всего человечества», — написал он.

По мнению главы, включение «Долины» в список претендентов на звание объекта Всемирного наследия не только послужит делу его сохранения и популяризации, но и придаст дальнейший импульс сотрудничеству Тувы с ЮНЕСКО, а также будет способствовать развитию туризма.

Добавим, что Долиной царей Тувы называют археологический комплекс, состоящий из цепочки курганов — захоронений скифских вождей.