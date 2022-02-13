Санкт-Петербург, , 12:17 — REGNUM В Санкт-Петербурге и Новгородской области задержаны двое мужчин, которые подозреваются в четырех заказных убийствах, совершенных более 20 лет назад. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Сообщается, что сотрудники уголовного розыска смогли задержать двоих членов «боевого крыла» криминальной группировки из 90-х годов XX века. По данным правоохранителей, на счету задержанных как минимум четыре заказных убийства, совершенных более 20 лет назад.

Уточняется, что правоохранительные органы проводили работы по раскрытию преступлений прошлых лет. В ходе этой работы была получена оперативная информация о лицах, которые могут быть причастны к серии заказных убийств, совершенных в конце 90-х — начале 00-х. В тот период эти преступления остались нераскрытыми.

Были проведены оперативно-розыскные мероприятия, которые подтвердили полученную ранее информацию. В Санкт-Петербурге сыщики задержали 56-летнего Алексея С., а в городе Боровичи Новгородской области — 53-летнего Андрея Ч. Было установлено, что в конце прошлого века оба они входили в так называемую ликвидационную команду одной из крупнейших криминальных групп Санкт-Петербурга.