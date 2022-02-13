Нашвилл, США, 13 февраля, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Виннипег Джетс» уверенно обыграл команду «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 13 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Santeri Viinamäki Хоккей

Игра состоялась на льду «Бриджстоун-Арены» в Нашвилле и закончилась победой гостей со счетом 2:5.

В составе победителей шайбы забросили Марк Шайфли (8-я минута, при игре 4×4), Кайл Коннор (30-я, в большинстве), оформивший в матче дубль Блейк Уилер (51-я, в большинстве и 57-я, в пустые ворота) и Пьер-Люк Дюбуа (52-я, в большинстве).

У «Нэшвилла» голы забили финский форвард Микаэль Гранлунд (4-я) и Мэтт Дюшейн (7-я, в большинстве).

Российский форвард «Предаторз» Яков Тренин и российский нападающий «Джетс» Евгений Свечников не отличились в игре результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Виннипег» 15 февраля дома сыграет с клубом «Чикаго Блэкхоукс», а «Нэшвилл» днем позже также у себя встретится с командой «Вашингтон Кэпиталз».