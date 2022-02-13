Кемерово, , 12:14 — REGNUM Кемеровские спортсмены завоевали золотые и серебряные награды на первенстве России по гиревому спорту среди юношей и девушек, который проходит в Казани. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Кузбасса.

Спорт Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что по итогам выступления первого дня в дисциплине «толчок по длинному циклу 16 кг» победила Дарья Меденцева из Кемеровского муниципального округа Теперь она будет представлять Россию на первенстве мира.

Второе место в дисциплине «толчок по длинному циклу 24 кг» занял Никита Иванов из Березовского.

Выступления спортсменов из Кузбасса продолжаются.