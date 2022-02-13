Новокузнецк, Кемеровская область, 13 февраля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В Новокузнецке школьники 5−11 классов школы №9 с завтрашнего дня, 14 февраля, выходят с дистанционного обучения. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

«Для транспортировки учащихся до места учебы в здание школы №43 организованы школьные маршруты, — написал Кузнецов в своём instagram. — Представители родительских комитетов смогли ознакомиться с графиком и маршрутом передвижения детей, мерами безопасности и требованиями: к автобусам, водителям и сопровождающим».

Глава города также уточнил, что занятия начальной школы с 1 февраля проводятся в здании школы № 47.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новокузнецкая школа №9 закрывается и подлежит сносу, как аварийное здание. Решение принято по результатам обследования и оценки технического состояния здания.