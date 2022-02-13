Посёлок городского типа Тевриз, Омская область, , 11:59 — REGNUM Правоохранители в Тевризском районе Омской области изъяли у местного жителя почти 3,5 кг наркотиков. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

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Проверяя информацию о незаконном хранении запрещённого вещества, оперативники задержали 51-летнего подозреваемого по месту жительства.

«В ходе проведенных обысков в бане, расположенной на территории домовладения, обнаружены и изъяты пакеты с веществом растительного происхождения, разложенные для сушения на чердаке хозяйственной постройки растения», — отметили в ведомстве.

По словам мужчины, он сам заготовил наркотики осенью для личного употребления. Возбуждено уголовное дело. Ранее судимому подозреваемому теперь грозит до 10 лет лишения свободы.