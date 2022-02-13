Пекин, 13 февраля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Китайская компания Xiaomi рассчитывает стать крупнейшим в мире поставщиком смартфонов в ближайшие три года, заявил основатель и генеральный директор компании Лэй Цзюнь. Об этом пишет газета South China Morning Post.

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Лэй Цзюнь повторил стратегическую цель компании по выходу на первое место в мире по поставкам смартфонов в сообщении в социальной сети Weibo. Он добавил, что для этого Xiaomi намерена полностью сравняться с американской компанией Apple по качеству смартфонов.

Основатель Xiaomi отметил, что в ближайшее время компания сосредоточится на расширении в сегменте смартфонов высшего ценового диапазона. Это должно позволить Xiaomi обойти Apple и стать крупнейшим поставщиком смартфонов этого сегмента в Китае.

Во втором квартале 2021 года Xiaomi впервые удалось стать вторым по величине поставщиком смартфонов в мире. Тогда китайская компания обошла американского производителя Apple и уступила по количеству проданных устройств только лидеру отрасли Samsung.

Однако в последнем квартале 2021 года Apple обошла Xiaomi. После выпуска iPhone 13 американская компания впервые за последние шесть лет поднялась на первое место по продажам смартфонов в Китае.