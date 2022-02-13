Ростовчанин отравился угарным газом при пожаре в гараже
Ростов-на-Дону, 13 февраля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В ночь на 12 февраля в Ростове-на-Дону огнеборцы потушили пожар в гараже. Угарным газом отравился мужчина, сообщили ИА REGNUM в донском управлении МЧС России.
Пресс-служба горадминистрации Лабытнанги
Ликвидация последствий взрыва в гаражах
Пожар вспыхнул на улице 2-я Луговая в Железнодорожном районе. Площадь пожара составила 11 кв. метров. На месте происшествия работали 12 человек и две единицы техники.
Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.