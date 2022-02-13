Ростов-на-Дону, 13 февраля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В ночь на 12 февраля в Ростове-на-Дону огнеборцы потушили пожар в гараже. Угарным газом отравился мужчина, сообщили ИА REGNUM в донском управлении МЧС России.

Пресс-служба горадминистрации Лабытнанги Ликвидация последствий взрыва в гаражах

Пожар вспыхнул на улице 2-я Луговая в Железнодорожном районе. Площадь пожара составила 11 кв. метров. На месте происшествия работали 12 человек и две единицы техники.

Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.