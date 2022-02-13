Москва, , 11:53 — REGNUM В Российской Федерации за минувшие сутки с диагнозом COVID-19 были госпитализированы 12 653 человека. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщается, что в целом по России за прошедшие 24 часа было выявлено 197 949 новых случаев заражения коронавирусом. При этом госпитализация потребовалась только 12 653 пациентам с коронавирусной инфекцией. Это на 31,9% меньше, чем сутками ранее.

Выздороветь от COVID-19 смогли 101 568 человек за прошедшие 24 часа.

При этом за сутки от последствий COVID-19 скончались 706 человек.