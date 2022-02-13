Чита, , 11:51 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае стала ещё более напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 13 февраля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 118 615 (+1751 за минувшие сутки). Это один из рекордных показателей за всю историю пандемии.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Вместе с тем 101 716 пациентов (+681 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв составляет уже 2422 человека (+6 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 144 находятся в тяжёлом состоянии (+20 за сутки), 5 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (за последние сутки данные не изменились).

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