Зверево, Ростовская область, , 11:50 — REGNUM Ростехнадзор приступил к расследованию аварии на угольной шахте. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Шахта Smdnr.ru

«На опасном производственном объекте II класса «Обогатительная фабрика угольная «Обуховская», эксплуатируемом АО «Шахтоуправление «Обуховская» (Ростовская область) 8 февраля произошло обрушение конструкции моста №6, по которому производится транспортировка угля сорта АШ (антрацит штыб) из здания сушки в закрытый склад мелкого концентрата», — уточнили в ведомстве.

В результате обрушения погибших и пострадавших нет. Для расследования технических причин аварии сформирована комиссия.

ИА REGNUM напоминает, что в декабре 2021 года были проведены проверки соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности и охране труда на шахтах Ростовской области. Учения прошли на шахтах «Садкинская» в Белокалитвинском районе и «Обуховская» в Зверево.

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