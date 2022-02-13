Посёлок городского типа Тяжинский, Кемеровская область, 13 февраля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В посёлке Тяжинский Кемеровской области произошла драка с участием мужчин, женщин и детей. Полиция возбудила дело, сообщает сайт NGS42.RU со ссылкой на источник в региональном управлении МВД РФ.

Цитата из к/ф «Шейн». Реж. Джордж Стивенс. 1953. США Драка

«Известно, что конфликт произошёл на бытовой почве, — уточнили в полиции. — Выяснение отношений сопровождалось хулиганскими действиями. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 ч. 2 УК РФ «Хулиганство». Санкции данной статьи предусматривают в качестве наказания до 7 лет лишения свободы».

Как сообщает телеграм-канал Mash, конфликт начался в кафе «Эльбрус» между женщинами, потом подтянулись мужчины. По словам очевидцев, досталось мужчине и его семье с тремя детьми, оказавшимся в машине неподалёку.