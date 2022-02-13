Вашингтон, 13 февраля, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Сакраменто Кингз» уверенно обыграл команду «Вашингтон Уизардз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 13 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра прошла на паркете площадки «Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр)» в Вашингтоне и закончилась победой гостей со счетом 110:123.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Кингз» Де'Аарон Фокс, который набрал во встрече 26 очков.

У «Уизардз» наиболее результативным оказался легкий форвард Кайл Кузма, записавший на свой счет в игре 22 очка.

Отметим, в следующем матче «Сакраменто» 15 февраля на выезде сыграет с клубом «Бруклин Нетс», а «Вашингтон» в этот же день дома встретится с командой «Детройт Пистонс».