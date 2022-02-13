Кемерово, 13 февраля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. В Кемеровской области завтра, 14 февраля, ожидается переменная облачность, снег, местами дым и дымка. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

Оттепель

При этом ночью на территории региона прогнозируется −13…−18 °С, местами до — 27 °C, а днём −4…−9 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области 12 февраля ночью местами подморозило до — 30°…-35°С.

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