Томск, , 11:37 — REGNUM В Томской области планируют до 2030 года провести расчистку восьми прудов и рек на площади 68,7 га. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, работы будут проведены в федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов».

Лёд на озере Pixabay.com

В частности, будут расчищены озёра Док, Беленькое, водоёмы вблизи посёлков Аэропорт, Самусь, пруды в сёлах Новопокровка Кожевниковского района, Каргала Шегарского района, Пудовка Кривошеинского района, а также водохранилище на реке Ум.

«В результате экологические условия улучшатся для 817,6 тыс. человек, проживающих вблизи этих водных объектов», — отметили в администрации.