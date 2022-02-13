Вашингтон, , 11:34 — REGNUM Президент США Джозеф Байден в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным дал понять, что Вашингтон готов к разным вариантам развития событий вокруг Украины, сообщила пресс-служба Белого дома США по итогам телефонного разговора.

По словам Байдена, он не исключает дипломатического решения конфликта вокруг Украины, однако, если РФ начнет вторжение в эту страну, то Москву ждут серьезные и быстрые последствия.

Также в ходе разговора Байден снова говорил о якобы наращивании военного присутствия РФ у границ Украины. Если Россия решит вторгнуться на Украину, то её ждут очень серьёзные последствия.

«Президент Байден повторил, что последующее российское вторжение на Украину заставит страдать большое количество людей и ослабит позиции РФ. Президент Байден ясно дал понять президенту Путину, что, хотя США по-прежнему готовы к дипломатическим усилиям в полной координации с нашими союзниками и партнерами, мы в равной степени готовы к другим сценариям», — отмечается в сообщении Белого дома.

РФ не раз подчеркивала, что у нее нет планов вторжения на Украину, и все подобные заявления — спекуляция.