Киев, 13 февраля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Украина закроет воздушное пространство полностью с 14 февраля на фоне действий западных страховых компаний, пишет «Страна.ua».

Украина

Крупнейшие страховщики из Великобритании (у кого перестраховываются др. международные компании) отправили мировым собственникам самолетов сообщение, что через 48 ч перестает действовать страховое покрытие для любого воздушного судна на Украине.

Так, крупнейшие страховые компании Великобритании вводят на территории страны воздушную блокаду.

«Ни один самолет не вылетит и не взлетит из Украины примерно с середины дня понедельника», — отметил источник.

Владельцы частных самолетов сообщили о получении уведомления, что в течение 48 ч страховые гарантии будут отозваны, из-за чего воздушные суда до истечения этого срока должны покинуть территорию Украины.