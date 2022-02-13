Москва, 13 февраля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. К сервису вещание телевизионных программ через российский спутник связи «Экспресс-АМ8» подключились четыре новых телеканала в Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Иван Шилов ИА REGNUM Спутник

Летом 2021 года телеканал TV Difusora начал использовать российский спутник «Экспресс-АМ8» для вещания на северо-восточную часть Бразилии. Успех этого канала привлёк внимание других телекомпаний.

В 2022 году оператор «Космическая связь» и сервис-провайдер Romantis Brazil подписали контракты на услуги вещания в ряде штатов в Бразилии каналов Univesp TV, TV Educação, TV Cultura Paulista и TV Assembleia do Maranhao. Общая аудитория бразильских телеканалов, использующих для вещания российский спутник, достигла 40 млн человек.

Спутник «Экспресс-АМ8» выведен на околоземную орбиту в сентябре 2015 года. Космический аппарат используется для предоставления телекоммуникационных услуг в России, странах Европы, Африки, Южной и Северной Америки.