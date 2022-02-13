Соликамск, Пермский край, , 11:31 — REGNUM Житель Соликамска Первского края отправится в колонию за незаконный оборот наркотических средств. Об этом сообщает краевой главк полиции.

Колония



Преступление было совершено в апреле. Сотрудники ГИБДД обнаружили автомобиль без государственных регистрационных номеров. Внутри силовики нашли нарковещество. А затем запрещённый товар выявили в квартире водителя. Там же находились весы, упаковочные материалы, а также полимерные пакеты с застёжкой.

Следствие установило, что мужчина собирался распространять нарковещество на территории Соликамска. Суд отправил его в колонию строгого режима на 15 лет и оштрафовал на 200 тыс. рублей.