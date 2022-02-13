Пекин, , 11:30 — REGNUM Горнолыжник из Швейцарии Марко Одерматт выиграл золотую награду в гигантском слаломе на Олимпийских играх (ОИ) в Пекине. Об этом 13 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бин Дунь Дунь — талисман зимней Олимпиады — 2022 в Пекине Цитата из видео на YouTube

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Второе место занял представитель Словении Жан Краньец, бронза досталась французскому горнолыжнику Матьё Февру.

Российские спортсмены Александр Андриенко и Иван Кузнецов не сумели финишировать в первой попытке.

Отметим, зимняя Олимпиада в Пекине закончится 20 февраля.