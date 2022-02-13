Ростов-на-Дону, 13 февраля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону 935 дорог, требующих ремонта, добавлено на карту «убитых» дорог. Статистику собирают активисты Общероссийского народного фронта.

Onf.ru Ямы на дорогах

«Отмечая дорогу на карте и формируя её рейтинг посредством голосования за неё на сайте, вы сможете повлиять на включение дороги в планы ремонта», — отмечают общественники.

Последнее обновление на карте «убитых» транспортных артерий сделано 19 января 2022 года. Согласно мнению горожан, в Ростове-на-Дону 286 километров дорог находятся в плачевном состоянии. Люди жалуются на ямы, провалившиеся латки, бугры на трамвайных путях, многолетнее отсутствие ремонта.

Согласно опубликованным данным, 354 дороги отремонтировано, девять локальных дефектов исправлено, в план ремонта внесено 17 объектов.