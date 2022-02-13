Кемерово, , 11:30 — REGNUM Жители Кемерова раскритиковали власти за проведение лыжной гонки во время режима «чёрного неба». Своё недовольство кемеровчане высказали в instagram мэра Ильи Середюка.

«Лыжня России» в Кузбассе Администрация правительства Кемеровской области

«Сегодня в Сосновом бору. Муниципальный этап Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», — написал глава города.

На что ему тут же написали, что «не самое лучшее решение — проводить гонку во время НМУ».

«В — 25 °C устраивать гонки может только не далекий чиновник, не имеющий ответственности за здоровье людей. Лишь бы галочку поставить! В соседнем городе перенесли на следующую неделю эти лыжи, молодцы», — написала одна из подписчиц Середюка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кемерове уже неоднократно продлевали режим «Чёрного неба». В последний раз 12 февраля — до вечера 13 февраля.

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