Москва, 13 февраля 2022, 11:28 — REGNUM Сенатор Алексей Пушков указал на важность заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о возможном выходе его страны из ЕС.
«Пока это политическая риторика, но она показательна. До недавнего времени лидеры стран-членов ЕС таких сомнений не позволяли», — написал он в Telegram-канале, добавив, что предупреждения такого рода отражают общественные настроения в Венгрии.
Орбан в обращении к партии «Фидес — Венгерский гражданский союз» заявил, что Брюссель, отказываясь признавать венгерское законодательство, ведет «священную войну, джихад». Он отметил, что в случае принятия ЕС «неверного» решения, идти дальше «общим путем» будет невозможно.