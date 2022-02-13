В Оренбуржье изъяли ещё десятки литров контрафактного алкоголя
Село Сакмара, Оренбургская область, 13 февраля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В Сакмары Оренбургской области у местной жительницы обнаружили несколько десятков литров нелицензированной спиртосодержащей продукции. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.
Донор
Нет алкоголю!
В квартире у дамы нашли в общей сложности 75,5 литров спиртного. Продукцию она продавала одному местному жителю.
Изъятую жидкость направили на исследование. Пока даме грозит административная ответственность за незаконную торговлю алкоголем.