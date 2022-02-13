Красноярск, , 11:20 — REGNUM В Красноярском крае к концу 2021 году средняя стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке составила 79 264 рубля, на вторичном — 69 473. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Красноярскстата.

Красноярск (сс) E.doroganich

Таким образом, за года цены на квартиры в новостройках в среднем выросли на 17,8%, старое жильё подорожало на 18,6%.

«Повышение цен на рынке жилья наблюдалось по всем типам квартир. На первичном рынке жилья стоимость квартир улучшенного качества выросла на 18,9%, среднего качества — на 13,7%», — добавили в службе статистики.

Улучшенные квартиры на вторичном рынке подросли в цене сразу на 21,3%, элитные — на 18,3%. Медленнее всего дорожало жильё среднего и низкого качества — на 15,9 и 14,6% соответственно.