Новосибирск, , 11:17 — REGNUM Число платных парковочных мест в Новосибирске будут увеличивать поэтапно. Об этом редакции «РБК Новосибирск» сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города.

Платная парковка Petr Magera

Так, расширение платного парковочного пространства планируется на примыкающих к Красному проспекту улицах. При этом точных данных по их числу нет.

Кроме того, в мэрии намерены добиться, чтобы штрафы за неоплату парковок приходили всем нарушителям — пока их выписываются лишь в 4,9% случаях.