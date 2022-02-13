Ванкувер, Канада, 13 февраля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Ванкувер Кэнакс» переиграл команду «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 13 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Игра состоялась на льду «Роджерс-Арены» в Ванкувере и закончилась победой хозяев со счетом 3:2.

В составе победителей голами отметились Джей Ти Миллер (2-я минута), Брок Бёзер (7-я, в большинстве) и финский форвард Юхо Ламмикко (40-я, в большинстве).

У «Мэйпл Лифс» шайбы на свой счет записали Остон Мэттьюс (33-я, в большинстве) и чешский форвард Ондржей Каше (36-я, в большинстве).

Российский форвард «Кэнакс» Василий Подколзин и российский нападающий «Торонто» Илья Михеев не отличились в игре результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Ванкувер» 18 февраля на выезде сыграет с клубом «Сан-Хосе Шаркс», а «Торонто» 15 февраля также в гостях встретится с командой «Сиэтл Кракен».