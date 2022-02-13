Оренбург, , 11:15 — REGNUM В Оренбурге стая бездомных собак напала на девочку. Об этом сообщает областное управление СКР.

Собака

Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Это произошло на улице Бебеля. Пострадавшая получила телесные повреждения.

По факту халатности должностных лиц городского управления жилищно-коммунального хозяйства возбуждено уголовное дело. По данным следствия, они не наладили должную работу по отлову, транспортировке и содержанию таких собак, хотя ситуация с ними на территории Оренбурга неблагоприятна.

Проводятся следственные действия.