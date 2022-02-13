Оренбург, 13 февраля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. В Оренбурге стая бездомных собак напала на девочку. Об этом сообщает областное управление СКР.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Собака

Это произошло на улице Бебеля. Пострадавшая получила телесные повреждения.

По факту халатности должностных лиц городского управления жилищно-коммунального хозяйства возбуждено уголовное дело. По данным следствия, они не наладили должную работу по отлову, транспортировке и содержанию таких собак, хотя ситуация с ними на территории Оренбурга неблагоприятна.

Проводятся следственные действия.