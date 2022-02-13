Вашингтон, , 11:12 — REGNUM Истребители F-22 ВВС США приземлились на авиабазу в ОАЭ после серии атак в Абу-Даби со стороны йеменских хуситов, пишет Washington Post.

Истребители приземлились на авиабазе Аль-Дафра в Абу-Даби, где находится около 2000 военнослужащих США, передает ИА Красная Весна.

Официальные лица США отказались сообщить количество развернутых F-22 или количество летчиков, поддерживающих самолет, сославшись на оперативную безопасность. Однако они идентифицировали задействованное подразделение как 1-й истребительный авиаполк, расположенный на Объединенной базе Лэнгли-Юстис в Вирджинии. На фотографии, позже опубликованной ВВС США, видно, что шесть F-22 выстроились в ряд.

Развертывание произошло после того, как поддерживаемые Ираном хуситы в прошлом месяце предприняли три нападения на Абу-Даби, в т.ч. одно на склад горючего, в результате которого 3 человека погибли и 6 получили ранения.

Теракты совпали с визитами в страну президентов Южной Кореи и Израиля.