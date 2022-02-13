Новосибирск, , 11:12 — REGNUM В Новосибирской области около 150 тыс. человек — потенциальные банкроты, если руководствоваться только суммой долга. Об этом сообщает редакция «РБК Новосибирск» со ссылкой на члена совета саморегулируемой организации (СРО) «НАПКА» Григория Галицких.

Банкрот

Галицкий уточнил, что при этом далеко не каждый из них реально претендует на этот статус.

По словам управляющего директора ПКБ Павла Михмеля, новосибирские должники причиной просрочек в 75% случаях называют финансовые трудности. Признать себя банкротами хотят около 3%, остальные либо не согласны с суммой, либо готовы общаться только через суд.