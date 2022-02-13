Улан-Удэ, , 11:09 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки госпитализировано 177 пациентов с COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего в ковидных стационарах республики к 13 февраля лечатся 1938 человек.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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144 тяжёлых больных находятся в реанимации, 59 подключены к аппаратам ИВЛ. Занятость коечного фонда составила 80,9% — занято 1938 коек из 2397. Ещё почти 19 тыс. носителей коронавируса проходит лечение в амбулаторном режиме на дому.

«Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией — 2710 (+10) человек (в возрасте до 65 лет — 0 чел, старше 65 лет — 10 чел.)», — добавили в оперштабе.