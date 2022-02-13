Вашингтон, , 11:07 — REGNUM Минобороны США утверждает, что атомная субмарина США класса «Вирджиния» не нарушала границу территориальных вод РФ возле острова Уруп. Соответствующее заявление сделал представитель вооруженных сил США капитан Кайл Рейнс в интервью Reuters.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило, что атомная подводная лодка США класса «Вирджиния» нарушила госграницу РФ и вторглась в российские территориальные воды у острова Уруп на Дальнем Востоке. Российская сторона потребовала от подлодки немедленно покинуть территориальные воды РФ, но американская субмарина никак не реагировала.

Тогда фрегат «Маршал Шапошников» применил против субмарины спецсредства. Только после этого подлодка США спешно ретировалась.

По словам капитана Рейнса, подлодка США не нарушала границ РФ.

«Я не буду комментировать точное местонахождение наших подводных лодок, но мы летаем, плаваем и безопасно работаем в международных водах», — сказал он.