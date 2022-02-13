Ростов-на-Дону, 13 февраля, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Матч 13-го раунда предварительного этапа Лиги чемпионов 2021/22 между гандбольными клубами «Ростов-Дон» и «Бухарест» (Румыния) отменят или перенесут на другую дату. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды.

(сс) JeppeSmedNielsen Гандбол

«Европейская федерация гандбола полностью осознает тот факт, что перенос этого матча создает очень негативную ситуацию. Однако данные обстоятельства и приоритет безопасности игроков и продолжения соревнований не оставляют места для другого решения», — отреагировали на случившееся в Европейской федерации гандбола.

ИА REGNUM сообщало, что шесть игроков «Бухареста» накануне вылета в Россию получили положительный тест на коронавирус. Матч, назначенный на 12 февраля, был отменён.