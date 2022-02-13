Вашингтон, 13 февраля 2022, 11:05 — REGNUM Инвестиционный фонд американского миллиардера Джорджа Сороса Soros Fund Management приобрёл крупную долю в компании по производству электромобилей Rivian. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на финансовый отчёт компании.

Rivian R1T
Rivian R1T
RJ Scaringe

Soros Fund Management приобрёл почти 20 млн акций компании Rivian в последнем квартале 2021 года. Общая стоимость сделки составила около $2 млрд.

Компания Rivian Automotive основана в 2009 году для разработки и производства электрических внедорожников и пикапов. К началу 2022 года компания Rivian ещё не начала массовые поставки потребительских автомобилей.

20% акций автопроизводителя принадлежит американскому гиганту в сфере электронной коммерции Amazon. Планируется, что Rivian произведёт для Amazon более 100 тысяч электрофургонов, которые будут использоваться для доставки.

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