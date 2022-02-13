Вашингтон, 13 февраля, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Инвестиционный фонд американского миллиардера Джорджа Сороса Soros Fund Management приобрёл крупную долю в компании по производству электромобилей Rivian. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на финансовый отчёт компании.

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Soros Fund Management приобрёл почти 20 млн акций компании Rivian в последнем квартале 2021 года. Общая стоимость сделки составила около $2 млрд.

Компания Rivian Automotive основана в 2009 году для разработки и производства электрических внедорожников и пикапов. К началу 2022 года компания Rivian ещё не начала массовые поставки потребительских автомобилей.

20% акций автопроизводителя принадлежит американскому гиганту в сфере электронной коммерции Amazon. Планируется, что Rivian произведёт для Amazon более 100 тысяч электрофургонов, которые будут использоваться для доставки.