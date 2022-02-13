Москва, , 11:04 — REGNUM Большинство российских мужчин хотят, чтобы их жены зарабатывали 50−80 тыс. рублей, а у женщин ожидания выше — более 40% считают идеальным заработком у супруга 80−110 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании аналитического центра университета «Синергия».

Исследование проводилось в феврале по репрезентативной выборке среди 5 тыс. совершеннолетних жителей РФ из всех регионов страны.

По мнению 36% женщин, мужчина обязан получать в районе 110−140 тыс. рублей. Каждая 9-я женщина (11%) хочет, чтобы возлюбленный приносил домой 140−170 тыс. рублей в месяц, каждая 11-я (9%) готова строить семью только с теми, кто зарабатывает свыше 200 тыс.

Ожидания мужчин относительно зарплат своих возлюбленных ниже: 51% хотели бы, чтобы партнёрши получали 50 — 80 тыс. рублей. Около 30% респондентов назвали сумму в 80−110 тыс., 13% — в размере 110 — 140 тыс. Ещё 6% полагают, что женщина должна зарабатывать свыше 200 тыс.

90% женщин не намерены выходить замуж за человека, который не может или не хочет работать, а 65% мужчин — не против жить с безработной женщиной.