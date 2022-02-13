Киев, 13 февраля, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Власти Канады и Австралии объявили о временном переводе работы своих посольств на Украине из Киева во Львов. Соответствующие заявления распространили сегодня, 13 февраля, внешнеполитические ведомства двух стран.

(сс) Andrzej Harassek Киев

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Напомним, что ряд западных стран начал частичную эвакуацию своих посольств из Киева под предлогом того, что Россия якобы готовится напасть на Украину. При этом для нападения России на Украину нет никаких реальных предпосылок. Более того, российские власти не раз подчеркивали, что никаких агрессивных планов Москва не вынашивает.

Примечательно, что большинство стран Евросоюза не сворачивают свои дипломатические представительства на Украине и не переводят их в другие города.

При этом в западных СМИ нагнетается военная истерия вокруг Украины. Постоянно тиражируются фейки о том, что Россия якобы готовится напасть на Украину. Сообщаются «даты вторжения» Россиия, которые переносились уже несколько раз.