Хьюстон, США, , 11:00 — REGNUM Боец смешанного стиля (ММА) из Новой Зеландии Исраэль Адесанья одержал верх над представителем Австралии Робертом Уиттакером в поединке, на котором на кону стоял его титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе (до 84 кг), проходившем на турнире UFC 271 в Хьюстоне. Об этом 13 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

UFC (сс) Andreas Arcabic

По итогам всех пяти заявленных раундов судьи единогласным решением со счетом 48:47, 48:47, 49:46 отдали победу новозеландскому бойцу.

Это четвертая удачная защита титула Адесаньи, который выиграл его в 2019 году, нокаутировав Уиттакера.

Отметим, эта победа стала 22-й (15 — досрочно) для 32-летнего Исраэля Адесаньи при одном поражении. Для 31-летнего Роберта Уиттакера это поражение стало шестым при 23 (девять — досрочно) выигранных поединках.