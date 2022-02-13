Ростов-на-Дону, , 10:57 — REGNUM Жильцы нескольких аварийных домов в Ростове-на-Дону в связи с ростом цен на недвижимость потребовали переоценки квартир. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко после объезда ветхих объектов вместе с донским губернатором Василием Голубевым.

Аварийный многоквартирный дом (бывшее общежитие завода «Автоприцепы») г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

«В прошлом [2021] году город запустил процедуру оценки выкупной стоимости квартир в этих домах, но так как не все собственники были согласны с переездом, процесс затянулся. В итоге рыночная стоимость жилья повысилась, и теперь жители просят провести переоценку недвижимости. Мы пошли навстречу гражданам», — написал Логвиненко в Instagram.

После повторного проведения оценки имущества власти Ростова-на-Дону обратятся в правительством Ростовской области с просьбой о выделении средств на расселение этих квартир.

Всего в Ростове-на-Дону насчитывается 150 многоквартирных домов, признанных аварийными после 2017 года, в которых проживает 2110 семей. 57 объектов находятся на грани обрушения.