Новосибирск, , 10:57 — REGNUM Основатель торгового холдинга «Сибирский гигант», экс-депутат новосибирского законодательного заксобрания Александр Манцуров стал владельцем ООО «Конкурент». Об этом сообщил «Коммерсантъ — Сибирь».

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«Согласно ЕГРЮЛ, до 11 февраля 2022 года 100% в «Конкуренте» принадлежали предпринимательнице Наталье Пономаревой, — уточнило издание. — ООО «Конкурент», по данным «СПАРК-Интерфакс», в 2020 году получило 24,8 млн рублей выручки и 16,8 млн рублей чистой прибыли».

Отмечается, что компания специализируется на аренде и управлении недвижимостью.