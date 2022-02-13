Североуральск, Свердловская область, , 10:54 — REGNUM Жительница Североуральске Свердловской области поверила мошенникам и перевела им 150 тыс. рублей. Об этом сообщает областной главк МВД.

Кредитные карты Visa и Mastercard

Maxpayne473

Женщине звонили якобы сотрудник службы безопасности банка, псевдосотрудница банка и псевдосиловик. Они убедили её в том, что на её имя оформили кредитную карту на сумму 150 тыс. рублей и чтобы избежать платежа по кредиту, нужно самой оформить кредитную карту и перевести деньги на указанные ими счета.

Гражданка так и сделала, и лишь позже поняла, что её обманули. Полицейским она призналась, что ранее уже читала о подобных уловках мошенников.