Ростов-на-Дону, , 10:49 — REGNUM В Ростове-на-Дону за год сократился список розничных рынков. Это связано с тем, что работа одного из рынков переведена в формат торгового центра. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Двигатель торговли Иван Шилов © ИА REGNUM

В настоящее время в областном центре работают восемь розничных рынков — универсальные, специализированный и сельскохозяйственный. К началу 2022 года в Ростове-на-Дону было зарегистрировано 18 810 объектов потребительского рынка — практически столько же, сколько и с начала 2021 года, уточнил начальник городского управления торговли и бытового обслуживания Константин Тихонов.

ИА REGNUM напоминает, что ежегодно рынки, работающие в Ростове-на-Дону, готовят к зиме, в течение всего года проводятся проверки на предмет соблюдения требований для приёмки и хранения товаров.

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