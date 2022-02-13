Ростов-на-Дону, 13 февраля, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону за год сократился список розничных рынков. Это связано с тем, что работа одного из рынков переведена в формат торгового центра. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Двигатель торговли

В настоящее время в областном центре работают восемь розничных рынков — универсальные, специализированный и сельскохозяйственный. К началу 2022 года в Ростове-на-Дону было зарегистрировано 18 810 объектов потребительского рынка — практически столько же, сколько и с начала 2021 года, уточнил начальник городского управления торговли и бытового обслуживания Константин Тихонов.

ИА REGNUM напоминает, что ежегодно рынки, работающие в Ростове-на-Дону, готовят к зиме, в течение всего года проводятся проверки на предмет соблюдения требований для приёмки и хранения товаров.