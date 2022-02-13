Шарлотт, США, 13 февраля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Мемфис Гриззлиз» обыграл команду «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 13 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Peter Griffin Баскетбол

Игра прошла на паркете площадки «Спектрум-центр» в Шарлотт и закончилась победой гостей со счетом 118:125.

При этом самым результативным игроком встречи стал защитник «Хорнетс» Терри Розир, который оформил в игре дабл-дабл с 35 очками и 10 подборами.

В составе «Гриззлиз» наиболее результативным оказался разыгрывающий Джа Морант, записавший на свой счет во встрече 26 очков.

Отметим, в следующем матче «Мемфис» 16 февраля на выезде сыграет с клубом «Нью-Орлеан Пеликанс», а «Шарлотт» в этот же день позже также в гостях встретится с командой «Миннесота Тимбервулвз».