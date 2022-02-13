Донецк, , 10:40 — REGNUM Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из числа американцев начали выезжать из Донецка на автомобилях. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает Reuters.

Обсе Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По предварительным данным, американские сотрудники ОБСЕ начали покидать Донбасс якобы из-за того, что есть «угроза вторжения» со стороны России.

При этом практически вся западная пресса уже не первый день тиражирует фейки о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину.

Российские власти не раз подчеркивали, что у них нет планов по вторжению в Донбасс.

Однако опасность большой войны существует — Запад, контролирующий Украину, может заставить ВСУ начать наступление на Донбасс, где проживают сотни тысяч граждан России и тогда Москва не сможет не ответить.