Вашингтон, 13 февраля, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Число видеоигр, которые будут доступны на готовящейся к выходу консоли Steam Deck, достигло 520. Об этом сообщает портал Tom’s Hardware.

Steam Deck Игровая консоль Steam Deck

Американская компания Valve продолжает тестировать игры из онлайн-сервиса Steam на совместимость с будущим портативным игровым компьютером Steam Deck. Компания разделила видеоигры на две категории: полностью поддерживаемые видеоигры и игры, которые можно будет запустить на приставке.

К настоящему времени в список полностью поддерживаемых видеоигр попали 309 проектов. Статус «можно запускать» присвоен 211 видеоиграм. Список неподдерживаемых видеоигр состоит из 60 наименований.

Авторы Tom’s Hardware отмечают, что среди поддерживаемых игр нет самых популярных проектов из библиотеки сервиса Steam. Единственное исключение составляет видеоигра God of War, занимающая 18-е место в рейтинге Steam.

Компания Valve планирует выпустить Steam Deck 25 февраля 2022 года. Портативный игровой компьютер будет работать под управлением системы SteamOS на базе Linux.