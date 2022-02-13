Томск, 13 февраля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Театры, музеи, библиотеки и другие учреждения культуры Томской области в 2021 году посетили около 6,8 тыс. человек. Это вдвое больше, чем в 2020 году, и, что важнее, на 1 тыс. больше, чем в доковидном 2019 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

YannaZazu Оркестр

Этому способствовала активная гастрольная деятельность творческих коллективов региона. В частности, летом прошлого года областного Театра драмы показала 13 спектаклей в восьми муниципалитетах, а Томский академический симфонический оркестр дал 37 концертов в 18 районах.

Добавим, что за три года в области создано 27 модельных библиотек в 16 муниципалитетах, пять виртуальных концертных залов, отремонтированы четыре дома культуры и детская школа искусств.